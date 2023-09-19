NYT об ударе по Константиновке: "Трагическая случайность" из-за падения ракеты ВСУ

The New York Times по результатам собственного расследования заявляет, что удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября, который унес жизни 16 человек, был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел, сообщает Украинская правда.

"В течение своего вторжения в Украину Россия неоднократно и систематически атаковала гражданское население, нанося удары по школам, рынкам и жилым домам − это была сознательная тактика, чтобы вселить страх в население. В апреле в Константиновке они обстреляли жилые дома и дошкольное учреждение, в результате чего погибло 6 человек.

Но доказательства, собранные и проанализированные The New York Times, включая фрагменты ракет, спутниковые снимки, свидетельства очевидцев и посты в социальных сетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был результатом попадания ракеты украинской системы ПВО, выпущенной из установки "Бук". Атака, похоже, была трагической случайностью (или несчастным случаем − ред.)", – говорится в статье.

Издание, ссылаясь на экспертов по противовоздушной обороне, отмечает, что подобные ракеты могут сбиться с курса по разным причинам: от электронной неисправности до повреждения при запуске.

Отмечается, что вероятный сбой ракеты произошел на фоне перестрелок, которые часто происходят в этом районе. Упоминается, что российские войска обстреляли Константиновку накануне вечером.

Представитель Вооруженных сил Украины заявил изданию, что служба безопасности страны расследует этот инцидент, и добавил, что предоставлять дальнейшие комментарии не может.

NYT пишет, что украинские власти сразу после удара якобы пытались не допустить журналистов издания The Times к обломкам ракеты и месту падения, но в конце концов репортеры смогли попасть на место происшествия, опросить свидетелей и собрать остатки использованного оружия.

Журналисты на основе записи камеры наблюдения утверждают, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории, подконтрольной Украине, а не со стороны российских оккупантов.

NYT пишет, что камера сняла, как по меньшей мере 4 пешехода одновременно поворачивают головы в сторону звука ракеты, которая приближалась. Отмечается, что все эти люди стояли лицом к камере − в направлении подконтрольной Украине территории.

Также за мгновение до удара видно отражение пролетающей ракеты в крышах припаркованных автомобилей − издание указывает, что это также якобы свидетельствует, что она летела с северо-запада.

Также о запуске с этого направления, по мнению NYT, свидетельствуют кратер и повреждения, которые простираются от точки детонации.

"Другие доказательства говорят, что за несколько минут до удара украинские военные запустили две ракеты класса "земля-воздух" в сторону российской линии фронта из города Дружковка, что в 10 милях к северо-западу от Константиновки.

Репортеры The Times находились в Дружковке, когда в 14:00 услышали выходной пуск ракеты, за которым через несколько минут последовал второй. Случайно один из членов команды записал первый запуск в голосовом сообщении. Жители Дружковки также сообщали о выходном запуске в это время в местной группе в Telegram" , − пишет NYT.

Журналисты отмечают, что время этих пусков совпадает со временем запуска ракеты, которая попала в рынок в Константиновке в 14:04.

Также сообщается, что репортеры Times, которые посетили место вероятного пуска (позицию в Дружковке − ред.), увидели признаки того, что его недавно использовали военные − там были окопы, мусорные ямы и широкие следы, характерные для крупной военной техники.

Еще одним ключевым индикатором они назвали выжженную землю − мол разнообразные ракеты ПВО наземного базирования запускаются с задней части большой машины и при запуске выжигают окружающую траву.

"Анализ спутниковых снимков "до и после" показывает, что в день удара вокруг окопов появились новые выгоревшие следы, которые, возможно, указывают на то, что эта площадка использовалась для запуска ракет" , − пишет NYT.

Журналисты также сообщают, что размеры повреждений и обломков, найденных на месте происшествия, соответствуют по размеру и форме одному оружию − ракете 9М38, которую запускает ЗРК "Бук". Указывается, что эту систему используют и Украина, и Россия.

"Несколько свидетелей либо слышали, либо видели, как украинские войска выпускали ракеты "земля-воздух" из Дружковки в сторону Константиновки во время обстрела рынка. И доказательства, собранные на рынке, свидетельствуют о том, что ракета была выпущена именно с этого направления", − заключает NYT.

По данным источника "Украинской правды", "Буки" Воздушных сил в тот день не применялись. Издание также обратилось по комментарии в Управление по связям с общественностью ВСУ и в Воздушные силы.

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр на звонки журналистов не ответила, просьбы о комментарии через мессенджеры в течение более 2 часов остались непрочитанными.