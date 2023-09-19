Остин: Танки Abrams скоро будут в Украине

Украина получит от США танки M1 Abrams в скором времени, заявил министр обороны Ллойд Остин во вторник в Германии, сообщает Европейская правда.

Об этом Остин сказал на открытии заседания контактной группы по обороне Украины, известной как "Рамштайн".

"Со времени нашей последней встречи Соединенные Штаты выделили дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Эти пакеты включают в себя срочно необходимые противовоздушную оборону, боеприпасы и оборудование для разминирования…"

И я рад сообщить, что танки M1 Abrams, по которым Соединенные Штаты ранее обязались, вскоре поступят в Украину" , – сказал Остин.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении отправить танки Abrams в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что эти танки слишком сложны и тяжелы в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке ее танков Leopard.

Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена отправкой в начале августа.