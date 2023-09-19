Путин посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином – Патрушев

Российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.﻿ Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс - один путь" , - сказал Патрушев, его цитирует ТАСС..

Визит Си Цзиньпина к Путину

Напомним, глава Китая с двухдневным визитом посетил Москву 20 марта. Во время неформальной встречи с Путиным, которая длилась 4 часа, он обсуждал тему войны в Украине.

В Китае отмечали, что визит лидера Си Цзиньпина в Россию преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам". Там заявляли, что Китай будет отстаивать свою якобы "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая войну в Украине.

Аналитики ISW уверены, что Си Цзиньпин не будет оказывать Путину поддержку, которая необходима РФ для войны против Украины.