Россия превратила Запорожскую АЭС в застенок – расследование

Правоохранительные органы и независимые исследователи, включая международных журналистов, собрали многочисленные свидетельства о пытках и бесчеловечном обращении, совершенных российскими оккупационными силами с ведома "Росатома" во время оккупации Запорожской АЭС и города-спутника станции Энергодара, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в отчете украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается документированием и расследованием международных преступлений, совершенных во время российской войны против Украины.

Отчет описывает многочисленные доказательства пыток и бесчеловечного обращения, совершенных российскими оккупационными силами на ЗАЭС и в Энергодаре при содействии российской госкорпорации "Ростатом".

Отчет основывается на прямых и косвенных доказательствах, которые включают:

свидетельства очевидцев;

фотографические и документальные доказательства;

цифровые доказательства;

вторичные источники, такие как отчеты правозащитных организаций, новости и средства массовой информации.

Очевидцы предоставили Truth Hounds четкие, недвусмысленные описания пыток и других преступлений, среди которых:

нападения с отягчающими обстоятельствами и жестокое избиение,

удушение,

пытки электрическим током,

принуждение жертв копать себе могилы,

имитация казни,

угрозы изнасилования жертв и их родственников,

содержание задержанных в переполненных камерах без еды, воды и свежего воздуха.

По свидетельствам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, с марта 2022 года около тысячи человек были задержаны и подвергнуты пыткам или жестокому обращению в сети застенков в Энергодаре.

Подтверждено, что по меньшей мере один человек, сотрудник ЗАЭС, по имени Андрей Гончарук, который работал водолазом на станции, был замучен до смерти.

На ЗАЭС сотрудников похищают прямо с рабочих мест, их увозят на допросы или пытают сотрудники ФСБ, часто при участии и с ведома сотрудников или агентов "Росатома".

Свидетели, опрошенные Truth Hounds, сообщают, что хотя сотрудники "Росатома" обычно не принимают непосредственного участия в актах пыток, они полностью осведомлены о практике пыток, и что "без их ведома" пытки "были бы невозможными".

"Этот отчет привлекает внимание к ужасным событиям на ЗАЭС, анализирует доказательства в контексте применимых правовых норм" , - отмечают в Truth Hounds.

Исследователи собрали факты, которые доказывают, что:

Контроль "Росатома" над ЗАЭС нарушает международные договорные обязательства.

"Росатом" способствовал и подстрекал к совершению военных преступлений и преступлений против человечности, нарушая международное гуманитарное, уголовное право и право прав человека.

"Росатом" нарушил свои обязанности по соблюдению прав человека, изложенные в Руководящих принципах Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, Руководящих принципах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для многонациональных предприятий и Глобальном договоре ООН.

При этом, отмечается, что "Росатом" финансируется Российской Федерацией. Без сотрудничества с "Росатомом" Российская Федерация не могла бы эксплуатировать ЗАЭС.

Также отмечается, что во время подготовки отчета Truth Hounds обнаружили доказательства других серьезных нарушений международного права, которые будут тщательно расследованы и освещены в следующих отчетах.

Отчет является частью глобальной кампании, которую возглавляют украинские и международные юристы, активисты, дипломаты и политики, добивающиеся справедливости и привлечения к ответственности за действия российских вооруженных сил, государственных и подконтрольных государству агентов за преступления агрессии, геноцида, военные преступления, преступления против человечности и преступление экоцида, совершенные с начала противоправной агрессии России против Украины в 2014 году.