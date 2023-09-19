Обострение в Карабахе: Азербайджан объявил о "антитеррористических мероприятиях"

Министерство обороны Азербайджана начало "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, в регионе идут взаимные обстрелы между азербайджанской и армянской армиями, сообщает Лига.net.

В Баку заявляют, что армяне регулярно обстреливают позиции армии Азербайджана в Карабахе, минируют местность и строят фортификации, а также увеличивают количество военной техники и личного состава.

Азербайджанцы обвиняют армян в подрыве на мину гражданского автомобиля на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша 19 сентября — они пишут, что мина была установлена диверсионной группой армии Армении и унесла жизни гражданских.

Также в тот же день при подрыве на мине погибли азербайджанские военные, заявили в ведомстве.

"В регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера. С применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения", — сказано в сообщении.

В Минобороны Армении опровергают обвинения Азербайджана.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 19 сентября в районе 02:40 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности" , – говорится в заявлении.

Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщает о ракетно-артиллерийском огне со стороны ВС Азербайджана.