Удар по Константиновке: в ВСУ просят дождаться результатов расследования

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ призывают дождаться результатов официального расследования по факту ракетного удара по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября, который унес жизни 16 человек, сообщает Украинская правда.

Так в ВСУ пркомментировали статью NYT о том, что удар по Константиновке 6 сентября был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел

"С целью выяснения обстоятельств ракетного удара, СБУ 6 сентября начала уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны". Сейчас продолжается официальное расследование. До его завершения, по закону, комментирование любых деталей относительно инцидента запрещается и является нецелесообразным" , – говорится в сообщении.

В страткоме в частности, отметили, что любыми комментариями или предположениями "могут воспользоваться и обязательно воспользуется российские пропагандисты".

Ранее издание The New York Times по результатам собственного расследования заявило﻿, что удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября, который унес жизни 16 человек, был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел.