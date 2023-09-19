Шмыгаль: Украина может ввести эмбарго для Польши и Венгрии
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Польшу, Венгрию и Словакию отказаться от одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции и пригрозил ответный эмбарго, сообщает Лига.Бизнес.
Он напомнил, что Украина решила судиться против этих стран во Всемирной торговой организации и одновременно предложила компромиссный план действий по контролю за экспортом четырех групп агротоваров из Украины.
Такой контроль, по словам Шмыгаля, позволит предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС.
"Планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", – рассказал премьер-министр Украины.
Параллельно Украина начинает антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года.
"Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", – заявил Шмыгаль.
Он пояснил, что Украина идет на такой шаг, потому что дальнейшее блокирование аграрного экспорта ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам.
"Мы еще раз призываем наших соседей отказаться от вредных и неправомерных ограничений, от политического популизма и стать на путь конструктивного диалога, от которого действительно выиграют все", – заявил он.