Шмыгаль: Украина может ввести эмбарго для Польши и Венгрии

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Польшу, Венгрию и Словакию отказаться от одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции и пригрозил ответный эмбарго, сообщает Лига.Бизнес.

Он напомнил, что Украина решила судиться против этих стран во Всемирной торговой организации и одновременно предложила компромиссный план действий по контролю за экспортом четырех групп агротоваров из Украины.

Такой контроль, по словам Шмыгаля, позволит предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС.

"Планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики" , – рассказал премьер-министр Украины.

Параллельно Украина начинает антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года.

"Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран" , – заявил Шмыгаль.

Он пояснил, что Украина идет на такой шаг, потому что дальнейшее блокирование аграрного экспорта ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам.