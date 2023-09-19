Норвегия предоставит Украине 50 военных вездеходов

Норвегия передает Украине 50 армейских грузовых вездеходов. Об этом заявили в Министерстве обороны страны, сообщает Лига.net.

Армия Норвегии передает Украине около 50 грузовых вездеходов M548 (NM199 по международной номенклатуре) на гусеничном ходу.

Как отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, эти машины могут перевозить боеприпасы, продовольствие и воду для украинских войск в полевых условиях. Они способны маневрировать на местности, недоступной для колесной техники, и поэтому являются важным дополнением к колесным грузовикам.

Машины находились на армейском хранении, сейчас их готовят к отправке. Норвегия уже приняла программу их замены на более новые модели.