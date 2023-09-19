Комитет Рады поддержал перенаправление "военного НДФЛ" в госбюджет

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета 19 сентября поддержал законопроект №10037, который предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Об этом заявила глава комитета, народный депутат Роксолана Пидласа, сообщает Экономическая правда.

"Бюджетный комитет поддержал за основу и в целом законопроект #10037 о перенаправлении "военного НДФЛ" в государственный бюджет, а также зачисление средств Дорожного фонда в общий фонд госбюджета" , - написала она.

По данным источника издания в бюджетном комитете, голосование по законопроекту должно состояться до конца недели.

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) направить из местных бюджетов на закупку техники и производство оружия.

Законопроект позволит привлечь на эти цели 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

В Министерстве финансов уверяют, что повышение финансирования армии через военный НДФЛ не создает никаких рисков для местных бюджетов.