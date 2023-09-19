Азербайджан требует вывода армянских войск из Карабаха

Азербайджан заявляет, что Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха, поскольку это "единственный путь к миру" в регионе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, сообщает Европейская правда.

В азербайджанском МИД утверждают, что "локальные антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе – это реакция на "ряд масштабных военных провокаций и терактов" со стороны сил Армении.

"Целью мероприятий являются незаконные военные соединения и военная инфраструктура. Азербайджанская сторона ни в коем случае не нацелилась на мирных жителей. В частности, необходимо армянскому гражданскому населению держаться подальше от военных целей" , – утверждается в заявлении.

В МИД заявляют, что присутствие армянских вооруженных сил в Карабахе "представляет собой серьезную угрозу региональному миру и стабильности".

"Единственный способ добиться мира и стабильности в регионе – безоговорочно и полностью вывести армянские вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана" , – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Азербайджан заявил﻿ о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.