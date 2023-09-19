В Польше отреагировали на иск Украины в ВТО: Это смехотворно

Польша не волнуется из-за иска Украины во Всемирную торговую организацию в ответ на односторонний запрет против украинского зерна, введенный правительством Матеуша Моравецкого. Об этом сказал польский министр сельского хозяйства Роберт Телус в комментарии Euractiv, сообщает Лига.Бизнес.

"Я слышу, что против Польши подадут в суд за поддержку своих фермеров, но это смехотворно" , – сказал Телус.

Он добавил, что не понимает, какова будет правовая основа для этого иска.

18 сентября Украина согласно договоренности о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

Украина усматривает в одностороннем запрете со стороны этих стран нарушение ими международных обязательств.

Телус сказал, что решение Польши было вынужденным.