В Польше отреагировали на иск Украины в ВТО: Это смехотворно
Польша не волнуется из-за иска Украины во Всемирную торговую организацию в ответ на односторонний запрет против украинского зерна, введенный правительством Матеуша Моравецкого. Об этом сказал польский министр сельского хозяйства Роберт Телус в комментарии Euractiv, сообщает Лига.Бизнес.
"Я слышу, что против Польши подадут в суд за поддержку своих фермеров, но это смехотворно", – сказал Телус.
Он добавил, что не понимает, какова будет правовая основа для этого иска.
18 сентября Украина согласно договоренности о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.
Украина усматривает в одностороннем запрете со стороны этих стран нарушение ими международных обязательств.
Телус сказал, что решение Польши было вынужденным.
"Мы хотели бы не внедрять односторонние решения, мы были бы рады, если бы это сделал ЕС, что было бы подлинным проявлением солидарности. Но мы были вынуждены ввести решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров", – сказал он.