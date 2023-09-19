Украина в Гааге: Москва перевернула Конвенцию о геноциде с ног на голову

Россия ведет войну против Украины во имя ужасной лжи о том, что Украина якобы совершает геноцид против собственного народа. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич во время выступления в Международном суде ООН, сообщает Укринформ.

"Россия ведет войну с моей страной во имя ужасной лжи о том, что Украина совершает геноцид против собственного народа. Эта ложь является поводом России для агрессии и завоевания. Россия не предоставила никаких достоверных доказательств. Она и не может. На самом деле Россия перевернула Конвенцию о геноциде с ног на голову. Международное сообщество приняло Конвенцию о геноциде с целью защиты. Россия ссылается на Конвенцию о геноциде с целью уничтожения" , - подчеркнул он.

Кориневич также подчеркнул, что Россия не уважает международное право.

"Для России международное право не является ограничением. Для России международное право не существует для обеспечения уважения суверенитета и прав человека. Для России международное право является инструментом для злоупотреблений" , - сказал Кориневич.

Он также подчеркнул, что, в отличие от России, Украина уважает международное право.

"Украина верит в разрешение споров мирным путем. Именно поэтому в момент наибольшей угрозы Украина обратилась к этому суду. Суд имеет широкую юрисдикцию по спорам, связанным с Конвенцией о геноциде. Отношение между этим спором и Конвенцией о геноциде является прямым.

Россия обвинила Украину в геноциде Она приступила к полномасштабному вторжению с целью прекращения геноцида. Другими словами, Россия злоупотребила и нарушила Конвенцию о геноциде, используя обвинения в геноциде как повод для полномасштабного вторжения. Но Россия не существует вне закона. Она должна быть привлечена к ответственности" , – сказал Кориневич.

В Международном суде ООН в Гааге начались публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых Россией по делу об обвинениях в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Украину поддержали 32 страны, которые присоединились к этому делу со своими интервенциями. У них также будет слово в суде.

Суд проведет слушания по юрисдикции, и если суд признает, что имеет юрисдикцию и что иск полностью или частично приемлем, то следующим этапом будет рассмотрение дела по существу.