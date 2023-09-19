Rozetka ввела минимальную сумму заказа – 200 гривен

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka установил стоимость минимального заказа на уровне 200 грн. Теперь покупатели, желающие выбрать товар меньше этой суммы и оформить его доставку в пункт выдачи или через услуги почтовых операторов, не смогут этого сделать, сообщает Mezha Media.

В Rozetka не объявляли об изменении правил в своих соцсетях, информация о нововведениях появилась в справочном центре интернет-магазина.

Следует отметить, что такое ограничение действует только на товары, продавцом которых сама Rozetka.

Еще в августе у Rozetka не было подобных ограничений, а в справочном центре не было информации о сумме минимального заказа.

Судя по всему, такой подход должен упростить для Rozetka логистику и увеличить сумму среднего чека, впрочем, пользователям придется привыкнуть набирать товары в корзину, а не делать несколько заказов недорогих товаров подряд.