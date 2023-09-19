В ВСУ рассказали, опаснее ли новый истребитель для "Кинжалов"

Россияне угрожают Украине новым истребителем МиГ-31И, который является носителем ракет "Кинжал". Однако в Воздушных силах заявляют, что главное не платформа, а количество ракет, которые есть у оккупантов.﻿ Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Отметим, что во время визита главы КНДР Ким Чен Инна в Россию министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что отныне оккупанты смогут применять "усовершенствованный" истребитель МиГ-31И для запуска ракет "Кинжал".

Российские пропагандисты отмечали, что главное отличие МиГ-31И от МиГ-31К - автоматический режим пуска ракет. Так, на МиГ-31К пилоты должны вручную вводить необходимую информацию в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала". В то же время на МиГ-31И бортовая аппаратура якобы позволяет произвести пуск "Кинжала" по заданным параметрам "в автоматическом режиме без участия пилота".

При этом Игнат отметил, что в последнее время в Украине не было тревог из-за взлета истребителя МиГ-31К.