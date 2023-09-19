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Президент Евросовета отреагировал на возобновление войны в Карабахе

Президент Евросовета отреагировал на возобновление войны в Карабахе
Фото: Рixabay

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал официальный Баку немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и решать вопрос за столом переговоров, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил 19 сентября.

Мишель назвал "ужасными" новости о возобновлении Азербайджаном боевых действий.

"Боевые действия со стороны Азербайджана должны немедленно прекратиться, чтобы сделать возможным реальный диалог между Баку и армянами в Карабахе", – заявил президент Евросовета.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток".

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