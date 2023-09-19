ГБР взялось за военных, которые издевались над мужчиной в военкомате на Львовщине

Государственное бюро расследований открыло производство относительно издевательств в военкомате Самбора на Львовщине после обнародования в сети видео с избиением вооруженным военным человека в штатском из Харькова, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП, пресс-служба ГБР, анонимные Telegram-каналы.

Днем в сети появилась видеозапись, на которой мужчина в военной форме в помещении бьет и ругает другого мужчину - в гражданском. Сообщалось, что на видео - военкомат города Самбор Львовской области.

Держа предмет, похожий на пистолет, он угрожал якобы гражданскому, что того "бросят в багажник и закопают". Ему и еще одному мужчине, который скрыто снимал этот инцидент на камеру, он сказал "подниматься", а потом добавил, что их не будет искать даже полиция. В помещении также находились еще как минимум двое мужчин в форме, которые не остановили избиение.

ДБР взялося за військових, які знущалися над чоловіком у військкоматі на Львівщині pic.twitter.com/RI2gIGtQlG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 19, 2023

На втором видео мужчина в штатском почти шепотом сам говорит на камеру:

Я (имя и фамилия - ред.) здесь живу. В ТЦК меня удерживают. Я сам из города Харьков (дата рождения - ред.). Уже шестые сутки меня здесь удерживают. Не знаю, отпустят ли меня.

... Много не могу говорить. Они забрали телефон. В телефоне есть много видео. Он заблокирован у меня. Они не вскроют его. Я потом все предоставлю: и с военными ссоры, и другое. Помогите, пожалуйста".

На третьем видео тот же человек, у которого на шее и груди уже якобы кровь, показывает на камеру кровавое пятно на стене. Он шепотом отмечает, что это его кровь, которая должна доказать, что он действительно там был. По его словам, его в этот день избили.

Через несколько часов после обнародования этих видеозаписей в сети пресс-служба Львовского областного военкомата сообщила, что назначила служебную проверку и военнослужащих отстранили на ее время.

"В сети интернет распространяется видео с инцидентом между военнослужащими и гражданским лицом.

На видео видно часть события, поэтому, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих, выясняется. На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств".

Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследование инцидента.

"Предварительно, событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Открыто уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины). Работники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента".