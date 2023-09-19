Литовский Сейм призвал принять Украину в НАТО на саммите в следующем году

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к странам НАТО принять Украину в Альянс на саммите, который состоится в Вашингтоне в 2024 году, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает LRT.

Всего за резолюцию проголосовали 122 члена Сейма из 141.

"Украина является поставщиком безопасности, поэтому ее членство в НАТО укрепит Альянс, будет гораздо эффективнее и будет стоить меньше, чем нынешняя поддержка Украины для самообороны. При полной поддержке Украины практическими средствами, включая политическую поддержку НАТО, было бы правильно пригласить Украину присоединиться к НАТО" , — говорится в резолюции.

По словам главы комитета Сейма по иностранным делам Жигимантаса Павильониса, документ готовили не только литовские депутаты, но и те люди, которые подписали Акт о независимости Литвы.

"Мы надеемся, что то, чего не удалось сделать в Вильнюсе, удастся достичь в Вашингтоне через десять месяцев" , — отметил Павильонис.

Он уточнил, что если не закрепить членство Украины в НАТО, то есть угроза "плохого мира" с Россией. Это отразится и на безопасности Литвы.

Как сообщалось, 11 июля НАТО утвердило процедуру вступления Украины в Альянс.