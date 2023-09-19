Удар по Купянску: количество погибших увеличилось до 6 человек
Число жертв обстрела Купянска Харьковской области увеличилось до 6 человек и будет только расти, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
"По состоянию на данный момент шесть гражданских погибли в Купянске. Две женщины и четверо мужчин. Это количество жертв, которое удалось подсчитать на этот момент... Погибших продолжаем доставать из реки поблизости и из уничтоженных автомобилей... К сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться", — отметил он.
Болвинов добавил, что россияне обстреляли автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения.
Как сообщалось, 18 сентября около 13:00 российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску. Сразу после вражеской атаки заявили о трех погибших гражданских.