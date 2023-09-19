Пашинян поговорил с Макроном о ситуации в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с французским президентом Эмманюэлем Макроном относительно последнего обострения в непризнанном Нагорном Карабахе, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в армянском правительстве.

Согласно официальному сообщению, стороны "отметили недопустимость использования силы и необходимости использовать международные механизмы для деэскалации".

Также Макрон проинформировал Пашиняна о намерениях созвать заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Параллельно министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая сейчас как раз участвует в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, осудила действия Азербайджана в Карабахе.

"Франция решительно осуждает военную операцию, начатую Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Это наступление должно быть немедленно прекращено", – написала она в Twitter.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

Европейский Союз осудил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе и призвал Баку немедленно прекратить "антитеррористическую операцию".