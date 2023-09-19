Генштаб: Россияне пытались вернуть контроль над Андреевкой

Российские оккупанты в течение суток безуспешно пытались вернуть себе утраченные позиции в Андреевке Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил 19 сентября.

В течение суток произошло 15 боевых столкновений. Сегодня Россия нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". По уточненной информации, противовоздушная оборона была уничтожена 28 из 31 "шахедов" по маршруту следования в южных, центральных и западных областях Украины. От циничного ракетного удара баллистической ракетой "Искандер-М" пострадало мирное население Кривого Рога Днепропетровской области. Всего в эти сутки враг нанес 9 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Нанес авиационные удары возле Леоновки, Поповки Черниговской области и Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Карповичи, Архиповка, Гремяч Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ободы, Веселовка Сумской области и Амбарное, Строевка, Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Ивановки и Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы н.п. Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Дроновка, Спорное, Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе западнее Ягодного Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары неподалеку от Богдановки и Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Богдановка, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В этом районе также не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огонь окупантов попали около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Победа, Максимилиановка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись районы н.п. Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Волшебное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах н.п. Веселое, Ольговка, Львово, Тягинка, Токаровка, Садовое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Антоновка и Херсон Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станция РЭБ противника.