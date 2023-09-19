Данилов: Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в Карабахе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в боевых действиях в Нагорном Карабахе, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Данилов в УП.Live.
"Россия сдаст Армению, она не будет там воевать, она не является партнером для какой-либо страны. Все обязательства, которые Россия брала перед собой в отношении Армении, сейчас умножены на ноль и она оставит ее один на один с этой Это нужно понимать всем странам Центральной Азии, которые еще имеют отношения непосредственно с Россией. Она просто бросает своих партнеров, не выполняет свои обязательства".
По словам Данилова, Россия обещала армянам помощь. Впрочем, Азербайджан понимает, что Россия сосредоточена сейчас на войне в Украине, поэтому слаба и не может сопротивляться.
Предистория:
- Ранее Данилов заявил, что второго похода на Москву по примеру мятежа вагнеровцев не будет, однако в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ. Украина знает, кто управляет мятежом и как это происходит.
- 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.
- МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.
- В Азербайджане заявили, что для прекращения боевых действий армянские силы в Карабахе должны сдаться, а местные власти – самораспуститься.
- В Ереване начались столкновения между полицией и протестующими, которые пришли под посольство России в армянской столице в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе.