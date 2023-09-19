Данилов: Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в Карабахе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в боевых действиях в Нагорном Карабахе, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Данилов в УП.Live.

"Россия сдаст Армению, она не будет там воевать, она не является партнером для какой-либо страны. Все обязательства, которые Россия брала перед собой в отношении Армении, сейчас умножены на ноль и она оставит ее один на один с этой Это нужно понимать всем странам Центральной Азии, которые еще имеют отношения непосредственно с Россией. Она просто бросает своих партнеров, не выполняет свои обязательства".

По словам Данилова, Россия обещала армянам помощь. Впрочем, Азербайджан понимает, что Россия сосредоточена сейчас на войне в Украине, поэтому слаба и не может сопротивляться.

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