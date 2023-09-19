Польша хочет сократить финансовую помощь украинским беженцам
Правительство Польши намерено сократить финансовую поддержку украинским беженцам, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил спикер правительства Петр Мюллер со ссылкой на Bloomberg.
Поддержка беженцев, включающая отмену требований проживания и предоставления разрешений на работу, свободный доступ к школам, лечение и семейные выплаты, не будет продолжена в следующем году.
"Эти правила просто теряют силу в следующем году. Я думаю, что регламент не будет расширен в значительной степени", — сказал он.
По словам замминистра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Польша потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн) на помощь украинским беженцам.
Издание отмечает, что это решение может усилить напряженность в отношениях между Польшей и Украиной, возникшей из-за нежелания Варшавы снимать эмбарго на экспорт украинской аграрной продукции, игнорируя решение Европейского Союза. Правящая в Польше партия "Право и справедливость" пытается заручиться поддержкой польских фермеров на парламентских выборах, которые пройдут 15 октября.
Как сообщалось, в Польше начали фиксировать отток украинских беженцев.