Умеров подвел итоги встречи в формате "Рамштайн"
Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги встречи в формате "Рамштайн" и сообщил, что договорились с партнерами положить начало инициативе создания Capabilities Coalition (Коалиция способностей), сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Умеров в Facebook.
"Главная цель – подготовка Сил обороны Украины будущего. Для этого Минобороны определило пять кластеров, которые будут нуждаться в первоочередном внимании: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника".
Также министр призвал партнеров продолжать поддерживать Украину и определил приоритетные потребности. Партнеры, по его словам, еще раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины.
В соцсети Х Умеров поблагодарил за разговоры коллег из Соединенных Штатов, Великобритании, Румынии, Литвы, Дании, Швеции, Словакии, Норвегии.
Предистория:
- Новый министр обороны Украины Рустем Умеров впервые принял участие в заседании формата "Рамштайн" 19 сентября. Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу, поздравил министра на новой должности.