Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги встречи в формате "Рамштайн" и сообщил, что договорились с партнерами положить начало инициативе создания Capabilities Coalition (Коалиция способностей), сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Умеров в Facebook.

"Главная цель – подготовка Сил обороны Украины будущего. Для этого Минобороны определило пять кластеров, которые будут нуждаться в первоочередном внимании: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника".

Также министр призвал партнеров продолжать поддерживать Украину и определил приоритетные потребности. Партнеры, по его словам, еще раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины.

В соцсети Х Умеров поблагодарил за разговоры коллег из Соединенных Штатов, Великобритании, Румынии, Литвы, Дании, Швеции, Словакии, Норвегии.

Held productive meetings on the sidelines of #Ramstein 15Grateful to colleagues from US ????????, UK ????????, Romania ????????, Lithuania ????????, Denmark ????????, Sweden ????????, Slovakia ????????, Norway ???????? for the substantive conversations. Hope results will soon be tangible for our warriors on the battlefield pic.twitter.com/PGfYImFD68 ВИДЕО ДНЯ — Rustem Umerov (@rustem_umerov) September 19, 2023

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