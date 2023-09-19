Большая часть Одессы более чем на сутки останется без воды: что известно
Масштабное отключение воды в Одессе начнется в 00:10 20 сентября и продлится до 6 утра 21 числа, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает "Інфоксводоканал".
"Несмотря на сложности и военное положение "Инфоксводоканал" пытается обновлять сети и коммуникации, ведь от этого зависит надежность и качество предоставления услуг потребителям", - пояснили в компании.
По данным пресс-службы, для бесперебойного водоснабжения тысяч одесситов компания проводит неотложные работы по замене аварийного участка магистрального водовода.
"Поэтому, с 00:10 20 сентября до 06:00 21 сентября 2023 года будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Хаджибейского и Приморского районов города Одессы, с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка" ЖКП "Таирово", - пояснили в компании.
В то же время по данным компании, отключение не затронет ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленпоселок", "Слободка".
Работу бюветов продлят на два часа
Из-за масштабного отключения воды полтора десятка бюветов в городе будут работать на два часа дольше.
Бюветные комплексы закроются не в 20 часов, как обычно, а в 22:00.
Речь идет о бюветах по адресам:
- Прохоровский сквер;
- Дальницкая, 25;
- Просвещения, 1Д;
- Геранева;
- 6-я станция Большого Фонтана;
- проспект Небесной Сотни, 14;
- проспект Говорова;
- Инглей;
- сквер Мечникова;
- Академика Глушко, 1;
- Ицхака Рабина;
- Старозарный сквер;
- Михайловский сквер;
- Гагарина, 33;
- Космонавтов, 17
Бювет по улице Крымской будет работать до 20:00.
Подготовка к зиме
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.
В Укрэнерго уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.