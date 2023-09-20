Дуда и Зеленский не смогли встретиться на Генасамблее ООН
Президент Польши Анджей Дуда не смог встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время визита в Нью-Йорк, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.
Дуда сообщил, что запланированная встреча с Владимиром Зеленским не состоялась из-за переноса времени его выступления на Генассамблее ООН.
"Повестка дня заседания значительно изменилась. Встреча должна была состояться в 11:30, как раз во время моего выступления. У каждого здесь свой очень строгий распорядок дня", - сказал Дуда.
Он отметил, что сейчас этот вопрос "снят с повестки дня", но он не исключает, что встреча состоится позже.
Ранее глава канцелярии польского президента Павел Шрот анонсировал встречу двух глав государств. Во время разговора они обсудили ситуацию с эмбарго на украинское зерно в Польше.
Позже Дуда подтвердил планы встретиться с Зеленским, однако от украинской стороны никаких анонсов разговора не было.