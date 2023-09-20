Зеленский призвал Трампа обнародовать мирный план по Украине
В среду, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа поделиться мирным планом для окончания войны в Украине, сообщает Украинская правда.
Об этом Зеленский сказал в интервью Вольфу Блицеру из CNN после выступления на Генеральной ассамблее ООН.
Президент предупредил, что любой мирный план, по которому Киев отказывается от территории, неприемлем.
"Если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", – сказал он.
Ранее Трамп уклонялся от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником. Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.