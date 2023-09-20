В Сочи горит резервуар с дизтопливом возле аэропорта

В городе Сочи (РФ) рано утром 20 сентября вспыхнул сильный пожар недалеко от аэропорта - загорелся резервуар с дизельным топливом. Местные жители рассказывали о взрыве, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Огненное ЧП произошло, по предварительным данным, на АЗС "Роснефть", что расположено в Адлерском районе по улице Авиационная.

В сети озвучиваются мнения, что взрыв, который слышали жители Сочи, мог быть вызван горением дизельного топлива.

Местные власти заявили, что площадь возгорания составила 96 квадратных метров. На месте происшествия работают десятки пожарных и много техники.

"В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом... По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники" , - рассказал губернатор.

Также российский чиновник добавил, что угрозы распространения огня нет.

Что стало причиной огненного ЧП в Сочи - пока не ясно, и "причины выясняются".