ISW: ВСУ контролируют часть Казацкого острова на левобережье Херсона

Украинские войска продвинулись 19 сентября в Запорожской области в районе Вербового и несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста и на Казацкий остров. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российские войска вели наступательные операции на западе Запорожской области, но 19 сентября не продвинулись вперед. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска неудачно атаковали вблизи Роботиного.

В то же время, по информации ISW, российский военный заявил, что несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом берегу Днепра: к северу от Подстепного (около 12 км к востоку от Антоновского моста) и к Казацкому острову (к северо-западу от Новой Каховки). И украинские силы контролируют северную часть Казацкого острова.