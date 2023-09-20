Силы обороны за сутки уничтожили 520 окупантов и 34 артсистемы - Генштаб
За минувшие сутки россияне потеряли в Украине около 520 своих военных, а также 34 артиллерийские системы, 7 танков, одну реактивную систему залпового огня, 37 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 273 980 (+520) человек,
- танков − 4 635 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 8 868 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 6 096 (+34) ед,
- РСЗО − 779 (+1) ед,
- средств ПВО − 526 (+0) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 821 (+37) ед,
- крылатых ракет − 1 479 (+0) ед,
- кораблей / катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 633 (+32) ед,
- специальной техники – 906 (+3) ед.