Силы обороны за сутки уничтожили 520 окупантов и 34 артсистемы - Генштаб

За минувшие сутки россияне потеряли в Украине около 520 своих военных, а также 34 артиллерийские системы, 7 танков, одну реактивную систему залпового огня, 37 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.23 ориентировочно составили: