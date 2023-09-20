В Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки "Шахедами"

По предварительной информации, в ночь на 20 сентября оккупанты запустили по Украине 24 "Шахеда". 17 беспилотников были сбиты в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Пуски беспилотников происходили несколькими группами по юго-восточному и северному направлениям.

Зафиксировано несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, в результате атаки работа предприятия временно остановлена. О попадании в Кременчугский НСЗ сообщали также в Полтавской ОВА.

К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства поражения.