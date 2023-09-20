В Польше заявили о возможном снижении поддержки Украины

Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта допустил снижение поддержки Украины Польшей, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о конфликте из-за зернового эмбарго, министр отметил,что польское правительство является "неумолимым" в этом вопросе, учитывая интересы фермеров.

"Действия Украины не производят на нас впечатление... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, по уровню общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине" , – сказал Шинковский вель Сенк.

Он подчеркнул, что отсутствие общественной поддержки помощи Украине в таком же объеме, как раньше, будет означать, что ее придется сократить.

"Мы хотели бы и в дальнейшем поддерживать Украину, но – чтобы это было возможно – мы должны иметь поддержку польс ﻿﻿ кого народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор" , – заявил министр.

Отвечая на вопрос, будут ли аграрные вопросы разменной монетой при возможном вступлении Украины в ЕС, он подчеркнул, что Украина должна выполнить четко определенные условия в ряде отраслей.

"Украина, как страна с очень развитым аграрным сектором, должна осознавать, что для вступления в Европейский Союз она должна выполнить ряд конкретных условий. И не только в этом вопросе" , – отметил он.