Болгария планирует запретить импорт подсолнечника из Украины – премьер

Премьер Болгарии Николай Денков объявил о планах в ближайшее время прекратить импорт семян подсолнечника из Украины после решения парламента не продлевать чрезвычайные меры, запрещающие импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины после 15 сентября, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил после многочасовых переговоров с протестующими против импорта украинской агропродукции фермерами, сообщает БНР.

По словам премьера, импорт семян украинского подсолнечника продолжится, как только его квота будет согласована с Киевом. Он добавил вопрос квоты обсудит со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Я сейчас буду иметь разговор с премьер-министром Украины, в котором объясню, что в ходе сегодняшних дискуссий мы обсудили, что будет определенная квота для Болгарии, и эта квота будет разрешена для импорта в Болгарию только после того, как мы уточним, насколько она велика и о чем идет речь. В ближайшей перспективе мы не разрешим импорт семян подсолнечника из Украины" , – подчеркнул Денков.

Он также заверил, что пока не было выявлено никаких нарушений требований по качеству сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Украины.

Со своей стороны, министр финансов Асен Василев уточнил, что импорт семян подсолнечника из Украины будет разрешен при наличии четких объемов, которые были согласованы между фермерами и перерабатывающей промышленностью.

"Что касается другой продукции, то сейчас также ведутся переговоры между Еврокомиссией и Украиной вместе с министрами сельского хозяйства стран-членов ЕС о том, могут ли быть включены другие продукты, о которых шла речь в первом пункте требований протестующих" , – сказал Денков.

В то же время фермеры заявили, что решение о прекращении протестов они примут тогда, когда участники протестов увидят и одобрят обязательства, взятые на себя властями.