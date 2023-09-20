В польском правительстве допускают сокращение помощи беженцам из Украины

Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку украинцев, которые бежали от агрессии РФ против Украины. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил представитель правительства Петр Мюллер, сообщает Европейская правда.

По его словам, поддержка беженцев, которая включает в себя отказ от требований по проживанию и предоставления разрешения на работу, свободный доступ к школам, медицинской помощи и льгот на семью, не будет продолжена в 2024 году.

"Эти правила просто потеряют силу в следующем году. Я думаю, что в значительной степени эти правила не будут продолжены" , – отметил Мюллер.

Накануне Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев, бежавших от агрессии России против Украины, с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года.

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единогласному решению государств-членов, и она была автоматически продлена на один год.

Комиссия считает, что причины для временной защиты остаются, и поэтому временную защиту следует продлить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой.

Теперь это предложение должен утвердить Совет ЕС.