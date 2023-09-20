Зеленский резко высказался о зерновом кризисе: реакция Польши

Представитель польского правительства прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о том, что в ситуации с зерном некоторые в Европе "помогают готовить сцену для московского актера". Об этом Петр Мюллер заявил в эфире RMF FM, сообщает Европейская правда.

"Надеюсь, что эти слова не касаются Польши. Название нашей страны там не упоминалось, поэтому я не хотел бы их так воспринимать" , – сказал представитель

"С самого начала в конфликте, который вызвала Россия, мы вели себя так, чтобы сохранить безопасность Европы, Украины, но также и Польши. Я считаю, что в таких ситуациях всегда нужны хладнокровные заявления" , – добавил он.

По его словам, Польша действует в этой ситуации "продуманно".

"Мы помогаем Украине в военном плане, чтобы она могла защитить себя – но также и нас – от России. Однако в экономических, сельскохозяйственных вопросах мы должны защищать польские интересы" , – сказал Мюллер.

Отвечая на вопрос, была ли встреча президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского отменена "совершенно случайно", представитель правительства предостерег, что "в подобных ситуациях, когда происходят крупные международные встречи, иногда по чисто организационным причинам встречи не происходят".

"Я не хотел бы делать здесь выводов" , – добавил он.

Президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Из-за одностороннего эмбарго трех государств ЕС Украина обратилась в ВТО с просьбой о консультациях и готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии.