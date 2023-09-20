В России разбился самолет Су-34, пилоты катапультировались

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Воронежской области России утром 20 сентября. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что экипаж из двух человек успел катапультироваться. Его эвакуировали с места события.

Других деталей инцидента, а также причины аварии - пока неизвестны.

Отметим, в РФ называют истребитель-бомбардировщик Су-34 "новейшей разработкой", но самолет был создан во времена СССР и совершил первый полет в 1990 году. Су-34 представляет собой модификацию более известного Су-27.