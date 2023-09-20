В Румынии в порту произошел взрыв на корабле, ищут мины

В среду утром на борту грузового судна у румынского порта Сулина произошел взрыв, сообщает Европейская правда.

Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии сообщило, что судно под флагом перевозившего цемент сообщило в 6:50 утра о взрыве в машинном отделении.

Судно стояло в 7 морских милях к востоку от Сулины, на его борту находились 12 членов экипажа, среди которых пять сирийцев, четверо турок, один ливанец и один египтянин.

Румынское военно-морское ведомство срочно обратилось за помощью к судну ARSVOM, принадлежащему Пограничной полиции. На его борту члены экипажа были безопасно доставлены в Сулину. У 11 человек была паническая атака, у одного человека – синяки.

"Грузовое судно SEAMA длиной 90 м и шириной 14 м находится на якоре, продолжаются спасательные работы. Судоходство на Сулинском рукаве не нарушено" , - сообщили в румынском министерстве.

Военно-морское управление Румынии проводит расследование происшествия. Издание допускает, что судно могло попасть на морскую мину, однако это пока не подтвержденная информация.

Впрочем, известно, что ВМС Румынии направили на место инцидента корабль с водолазами для поиска морских мин, сообщает Antena 3 CNN.

Порт Сулина расположен у границы с Украиной в дельте Дуная.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают дрейфующие мины в их водах.