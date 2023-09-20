Neuralink Илона Маска ищет участников для экспериментов над мозгом

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, открыла набор участников для своего первого исследования на людях под названием Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface (PRIME). Об этом сообщила компания, сообщает Лига.net.

Главной целью этого исследования является оценка безопасности и функциональности имплантата Neuralink N1 и хирургической работы R1, а также проверка его способности помогать людям с параличом управлять внешними устройствами с помощью мозговых сигналов. Это исследование направлено на людей, страдающих квадриплегией или латеральным амиотрофическим склерозом.

BCI, разработанный Neuralink, позволяет соединить человеческий мозг с компьютером, превращая аналоговые электрические сигналы в цифровые сигналы, понятные машинам. Система N1 использует массив зондов Utah Array, устанавливаемых с помощью роботизированной операции. Этот массив размещают на моторной коре головного мозга пациента, где он регистрирует и передает электрические импульсы в специальное приложение для интерпретации и контроля компьютера.

В компании Neuralink работают над разработкой системы N1 с 2017 года. Они являются одними из первых компаний, публично занимающихся коммерческим искусственным мозгом. Однако их прогресс был остановлен в результате обвинений в жестоком обращении с животными и смерти десятков испытуемых. Однако компания получила исключение для исследовательских устройств от FDA, что позволило им провести исследование PRIME.