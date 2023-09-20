Оккупанты за сутки атаковали девять областей Украины – сводки ОВА

Российские захватчики на протяжении суток совершили атаки на девять областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 среды, 20 сентября, сообщает Укринформ.

Ночью россияне атаковали Полтавскую область. Есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, произошел пожар. Работа завода приостановлена. Пострадавших нет.

В Черниговской области за сутки враг совершил 13 обстрелов, зафиксировано 128 взрывов. Войска РФ из минометов, артиллерии, гранатометов обстреляли общины Новгород-Северского и Черниговского районов.

В Сумской области ночью и утром враг совершил три обстрела пограничья. Зафиксировано 10 ударов из минометов и артиллерии. Обстрелы подверглись Свесской и Краснопольской общинам.

Вчера в течение дня россияне 32 раза обстреляли пограничники. Зафиксировано 202 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Великописаревская, Белопольская, Юнаковская, Эсманская общины. Средне-Будскую общину агрессоры обстреливали из АГС, артиллерии и минометов. Ранены двое местных жителей. Повреждены четыре домовладения.

В Днепропетровской области ночью и утром под ударами россиян находились Никополь, Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины. Повреждены 5 частных домов, два автомобиля и линии электропередач. Украинские защитники сбили над областью два вражеских БПЛА.

Вчера через день враг дважды атаковал Никополь. К вечеру взрыв прогремел в Новопавловской общине Синельниковского района. Также вчера днем один БПЛА был сбит в небе над Днепропетровщиной.

В Запорожской области войска РФ нанесли 128 ударов по 24 городам и селам. 105 артиллерийских обстрелов пришлись по территории, в частности, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Левадного, Ольговского, Белогорья, Полтавки, Лобкового, Пятихаток, Павловки и Каменского.

Захватчики совершили 5 обстрелов из РСЗО Новодаровки, Левадного и Степного, 12 атак БПЛА по Каневскому, Орехову, Новодаровке, Малиновке, Степногорску, Степному и Малым Щербакам, а также нанесли шесть авиаударов по Орехову, Роботиному и Малой Токма.

В результате удара дрона-камикадзе по Степногорскому ранения получили мужчины в возрасте 32 и 42 лет. Поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области авиационных ударов получили Купянск и Ивановка Изюмского района. Под огнем артиллерии и минометов оказались Красное Первое, Лиман Первый, Сынковка, Котляровка, Крахмальное, Берестовое, Амбарное, Строевка, Тополя.

Также вчера враг нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в переправу через реку Оскол. Разрушен мост и уничтожены три легковых автомобиля, в которых находились люди. Погибли две женщины и четверо мужчин. Вчера войска РФ из минометов обстреляли Одноробовку Богодуховского района.

В Луганской области россияне из артиллерии избивали по Невскому, дважды применяли авиационные бомбы ФАБ-500. Погибла 85-летняя женщина. Авиационные и артиллерийские удары враг нанес по Белогоровке. За сутки российская армия совершила 144 обстрела Луганщины, выпустила 536 снарядов.

В Донецкой области под огнем российских захватчиков находились Авдеевка, Славянск, Торецк, Часов Яр, Курдюмовка, Богатырь, Богоявленка, Диброва, Новоселовка Первая, Орловка, Петропавловка, Шахтерское.

Повреждены 20 жилых домов, шесть хозяйственных построек, детсад, учебный корпус и общежитие лицея, две ЛЭП, две школы, дом культуры, три автомобиля, фельдшерский пункт, два гаража. За сутки в Донецкой области пять человек получили ранения.

По Херсонской области враг совершил 118 обстрелов, выпустил 589 снарядов, из них по Херсону – семь обстрелов (23 снарядов). В результате обстрелов областной психиатрической больницы в селе Степановка произошел пожар. Также в Степановке в результате ударов повреждены 60 частных домов и две четырехэтажки.

В Херсоне из-за обстрела троллейбуса погибли 49-летний сержант полиции и 57-летний мужчина. 33-летний мужчина с ранением был госпитализирован. Горело складское здание.

Вчера российская артиллерия обстреляла одно из высших учебных заведений Херсона. Пострадали три женщины. В Тягинке из-за попадания управляемой авиабомбы повреждено здание бывшего склада, выбиты окна в больнице, сельском клубе и домах.