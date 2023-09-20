В РФ в результате диверсии повреждены два самолета и вертолет – ГУР

В России расследуют диверсию на аэродроме Чкаловский, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики)" , - отметили в разведке.

По данным ГУР, неизвестные на тщательно охраняемом аэродроме заложили взрывчатку и взорвали самолеты Ан-148 и Ил-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет Ми-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один Ан-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения ", – добавили в ГУР.

Россияне ищут диверсантов и пытаются ограничить распространение информации о случившемся в местных СМИ.