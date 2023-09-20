"Газпром" потерял операционный контроль над ГТС Молдовы

"Газпром" потерял операционный контроль над газотранспортной системой Молдовы. Об этом сообщается на сайте "Молдоватрансгаза" ("дочка" Молдовагаза, 50% акций которого принадлежит "Газпрому"), сообщает Лига.Бизнес.

Это произошло в рамках анбандлинга – разделения деятельности по транспортировке и распределению газа.

Разделение оператора системы передачи газа является требованием третьего энергопакета ЕС, а также одним из обязательств Молдовы в рамках присоединения к договору о создании Энергетического сообщества.

В июне 2023 года "Молдовагаз" сообщил, что не успевает в срок завершить процесс сертификации и отделения "Молдоватрансгаза" от главной компании. После этого власти Молдовы решили передать активы "Молдоватрансгаза" другой компании.

Ею стала румынская Vestmoldtransgaz, получившая в управление газотранспортную систему в аренду от "Молдоватрансгаза" сроком на пять лет.

По условиям контракта арендатор получил действующие контракты по техническому обслуживанию, что обеспечивает непрерывность операционных процессов, связанных с инфраструктурой транспортировки природного газа.

18 сентября молдавское агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) согласовало договор и отозвало лицензию "Молдоватрансгаза" на транспортировку газа. Соответственно, с 19 мая ответственность за управление и надлежащую эксплуатацию инфраструктуры транспортировки природного газа перешла в Vestmoldtransgaz.

Vestmoldtransgaz управляет магистральным газопроводом Яссы – Унгены – Кишинев, который соединяет Румынию и Молдову. Предприятие создали в 2014 году, и раньше оно принадлежало молдавскому правительству. В 2018 году его продано Eurotransgaz ("дочка" румынской госкомпании Transgaz), в настоящее время акционерами являются Transgaz (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (25%).

Теперь ему отдали еще 1560 км сети магистральных газопроводов и газопроводов-отводов на территории Молдовы.