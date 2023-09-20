Прекращение огня в Карабахе: Азербайджан приостанавливает "антитеррористические меры"
Министерство обороны Азербайджана заявляет о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мер" в Нагорном Карабахе. Заявление азербайджанского оборонного ведомства приводит государственное агентство АЗЕРТАДЖ, сообщает Европейская правда.
"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом поступившего через российский миротворческий контингент обращений представителей армянских жителей Карабаха достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мер", - говорится в заявлении.
В Минобороны утверждают, что договоренность была достигнута на следующих условиях:
- Расположенные в Карабахском районе "формирование вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования" составляют оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформируются.
- Параллельно сдаются все вооружения и тяжелая техника.
- Реализация вышеуказанных действий обеспечивается в координации с русским миротворческим контингентом.