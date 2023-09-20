В Польше заявили, что нашли в зерне из Украины вредные вещества

Высшая контрольная палата Польши провела расследование в отношении импорта украинского зерна и заявила об обнаружении вредных веществ в продукции из Украины, сообщает Европейская правда.

Ссылаясь на данные Главного ветеринарного врача, палата утверждает, что из 73 образцов зерна, импортируемого из Украины, сальмонелла была обнаружена в 17, пестициды – еще в 17, ГМО – в 11 и миотоксины – в шести. В остальных были также обнаружены ртуть, кадмий, свинец и железо.

С января по май 2023 года вредных веществ Польша нашла в 35% отобранных образцов.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о готовности расширить﻿ запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев "будет эскалировать конфликт".