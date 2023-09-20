WSJ: В США расследуют, получал ли Маск незаконные льготы от Tesla

Федеральные прокуроры США расследуют, использовал ли Илон Маск свой статус генерального директора Tesla для получения личных выгод, в том числе для строительства дома возле штаб-квартиры компании в районе Остина.﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что прокуратура южного округа Нью-Йорка также запросила информацию о транзакциях между Tesla и другими компаниями, связанными с миллиардером.

"Новая информация указывает на то, что федеральные прокуроры имеют более широкий интерес к действиям Маска и Tesla, чем было известно ранее, и что они преследуют потенциальные уголовные обвинения" , - говорится в сообщении.

Этот проект был известен внутри Tesla как "Проект 42", и он предусматривал строительство большого стеклянного здания вблизи завода и штаб-квартиры Tesla в районе Остина.

В X (Twitter) Маск заявил, что стеклянное здание "не построено, не строится и не планируется". Он не коснулся прошлой работы или планов; ни он, ни его представители не ответили на запросы о комментариях.

Добавляется, что прокуроры изучают должным ли образом Tesla раскрыла информацию о льготах, которые мог получить Маск. Обычно такими раскрытиями занимаются внутренние или внешние юристы.

Зато в Tesla Маск иногда лично руководил тем, какую информацию раскрывать акционерам. Не удалось выяснить, касалось ли это каких-то льгот, которые тщательно изучают прокуроры. Компания Tesla заявила, что в целом не предоставляет льгот или других личных преимуществ своим топ-менеджерам.