В Украине начала работу новый посол ЕС
Новоназначенный посол ЕС в Киеве Катарина Матернова в среду вручила копии верительных грамот в МИД Украины, сообщает Европейская правда.
"Через несколько часов после прибытия в Киев новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийносу", – говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.
Как отметили в миссии, Катарина Матернова и команда представительства ЕС будут работать над углублением прочного партнерства Украины и ЕС в решающее время.