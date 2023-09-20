Рада приняла закон об е-декларациях с открытым реестром

Верховная рада проголосовала за новую версию законопроекта об электронных декларациях для чиновников и политиков. Согласно документу, декларации будут сразу в открытом доступе.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Документ поддержал 341 депутат – голосовали представители всех фракций и групп.

Ранее президент Владимир Зеленский ветировал законопроект о возобновлении электронного декларирования из-за отсутствия поправки об открытом реестре. Соответствующую поправку тогда не поддержало большинство депутатов.