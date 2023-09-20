Шуфрича уволили с должности председателя комитета по свободе слова

Депутаты проголосовали за увольнение подозреваемого в госизмене Нестора Шуфрича с должности председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 258 депутатов.

Исполняющим обязанности главы комитета стал депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар. Кроме Шуфрича и Брагара, в комитете лишь еще один "слуга" Сергей Швец.

По информации Железняка, новым главой комитета может стать депутат Павел Бакунец из группы "Довіра".