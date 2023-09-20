Санду о разрешении приднестровского конфликта: Ждем победы Украины

Президент Молдовы Майя Санду, комментируя приднестровский конфликт, заявила, что после победы Украины в войне с РФ могут быть созданы геополитические возможности для его решения, сообщает Европейская правда.

Об этом Санду сказала в интервью France24.

Она надеется, что Молдове удастся решить этот конфликт мирным путем и присоединиться к ЕС.

"Мы считаем, что, когда Украина выиграет войну, может появиться геополитическая возможность для решения приднестровского конфликта. Но при условии, что это будет происходить мирным путем. А пока мы готовимся к этой геополитической возможности" , – отметила молдавский президент.

Она также поблагодарила украинскую армию, которая защищает, в том числе и Молдову.