Путин подтвердил, что посетит Китай в октябре
Российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для участия в форуме "Один пояс – один путь", сообщает Украинская правда.
В Константиновском дворце (Санкт-Петербург, РФ) Владимир Путин встретился с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая – руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.
Путин поприветствовал Ван И в России.
"Я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия о продвижении идеи председателя Си Цзиньпина, который уже имеет международный бренд "Один пояс – один путь". Это полностью соответствует и нашим интересам.
Мы интегрируем и наши идеи о создании большого Евразийского пространства, и идеи китайских друзей в рамках программы "Один пояс – один путь". И действуем достаточно синхронно", – заявил Путин.