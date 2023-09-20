Более 260 немецких компаний продолжают работать в РФ – исследование

После 17 месяцев полномасштабного вторжения России в Украину 262 немецкие компании продолжают зарабатывать в РФ и платить налоги в бюджет страны-агрессора.﻿ Об этом говорится в последствии Киевской школы экономики (KSE), сообщает Экономическая правда.

"KSE Institute идентифицировал 393 немецкие компании, работавшие на российском рынке, из них 262 (67%) - остаются в России, тогда как еще 98 (25%) "выходят" и только 33 (8%) - полностью вышли через продажу или ликвидацию" , - говорится в сообщении KSE Institute.

По данным KSE Institute, в 2022 году почти 400 немецких компаний, которые работали в России, уплатили только в виде налога на прибыль в российский бюджет более 400 млн долларов (перед началом вторжения общая сумма уплаченных компаниями налогов составляла более 2,3 млрд долларов).

Это рекордный показатель среди всех стран ЕС - большую сумму в качестве налоговых отчислений отдали только компании из США.

Кроме того, Германия является одним из ведущих иностранных работодателей в России (нанимала до вторжения около 165 тыс. человек), была третьей после США (около 400 тыс. человек) и Франции (около 250 тыс. человек), которая была на 2 месте.

В то же время многие немецкие компании после 24 февраля 2022 года ушли из России, среди них: Siemens, Daimler, Mercedes-Benz Group, Henkel, Robert Bosch, Wella и др.

В то же время такие гиганты, как Metro, Bayer, HeidelbergCement, Hochland, Knauf Gips и другие продолжают зарабатывать в России и платят налоги в бюджет страны-агрессора.

Оставшиеся немецкие компании не смущает тот факт, что они оказались одновременно между западными санкциями и общественным возмущением, с одной стороны, и все более враждебным российским правительством, с другой стороны.

Ярким примером является введение временного управления в компании Uniper SE и, по сути, ее национализация.

Более того, Кремль затрудняет западным компаниям продажу своих российских активов - и устанавливает жесткие условия, когда они это делают. Немецким инвесторам, как и другим из списка "недружественных" стран, теперь необходимо получать официальное разрешение от министерства или ведомства, иногда даже лично от Путина на продажу собственных активов в России, что создает дополнительные препятствия и значительно уменьшает шансы окончательно покинуть российский рынок.

Вероятно для таких компаний преобладают другие чаши весов, на которых - уход конкурентов, значительно увеличивший их оборот.