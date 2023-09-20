В ГУР рассказали, накапливает ли РФ ракеты для атак по энергоинфраструктуре Украины

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, сэкономит ли Россия ракеты для атак по Украине в осенне-зимний период, сообщает Радио Свобода.

"В принципе темпы производства ракетного вооружения врага не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело – планы, другое – как реализуются эти планы. Но да, они накапливают, в том числе есть информация, что враг проводит и разведывательные мероприятия по энергетической инфраструктуре Угроза повторения террористических атак существует.

Конечно, Украина к такому сценарию усиленно готовится. Думать, что государство-агрессор откажется от практики террористических ударов, нет оснований. Мы должны серьезно к этому относиться" , – сказал спикер ГУР Андрей Юсов, отвечая на вопрос, сэкономит ли Россия ракеты на осенне-зимний период.

В эфире национального телемарафона он напомнил, что в прошлом году самая массированная атака РФ – это запуск по территории Украины 120 ракет.

"Сегодня таких запасов у врага для такой интенсивности ударов нет. Но это не означает, что они менее опасны или разрушительны. Сейчас враг продолжает удары по мирной гражданской инфраструктуре для того, чтобы фактически взорвать и уничтожить украинский экономический потенциал (преднамеренные удары по зерновой, портовой инфраструктуре) - это вовсе не военные объекты. Мы видим, что да, это серьезная угроза. Сколько бы ракет не было, их надо сбивать. Над этим работа будет вестись" , - добавил представитель ГУР.

Ранее разведка Британии заявила, что российские военные могут готовиться к атакам на энергетику Украины зимой.

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